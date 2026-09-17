Hapur News: कवयित्रियों ने किया हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का आह्वान
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:42 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:42 PM IST
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पिलखुवा। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में श्रीराम राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था अयोध्याधाम के अंतरराष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की ओर से ऑनलाइन कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कवयित्रियों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवयित्री बीना गोयल ने की।
कार्यक्रम का शुभारंभ रीता गुगलानी ने सरस्वती वंदना से किया। संस्था के संस्थापक अशोक गोयल चक्रवर्ती ने हिंदी भाषा के महत्व पर विचार रखे और रचनाएं प्रस्तुत कीं। संचालन आंचल जैन ने किया। मुख्य अतिथि प्रतिभा गर्ग ने भी रचना प्रस्तुत की। सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों से जुड़ी कवयित्रियों ने हिंदी की महत्ता पर आधारित कविताएं प्रस्तुत कीं। अंत में ऊषा सूद ने कार्यक्रम का समापन किया।
कार्यक्रम में आंचल जैन, रीता गुगलानी, रजनी सिंह, आशा बिसारिया, संध्या श्रीवास्तव, सविता मेहरोत्रा, मंजू दलाल, मंजरी, डॉ. शशि जायसवाल, सरिता श्रीवास्तव, रश्मि पांडेय, आशा शर्मा और डॉ. अनीता देवी मौजूद रहीं।
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कार्यक्रम का शुभारंभ रीता गुगलानी ने सरस्वती वंदना से किया। संस्था के संस्थापक अशोक गोयल चक्रवर्ती ने हिंदी भाषा के महत्व पर विचार रखे और रचनाएं प्रस्तुत कीं। संचालन आंचल जैन ने किया। मुख्य अतिथि प्रतिभा गर्ग ने भी रचना प्रस्तुत की। सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों से जुड़ी कवयित्रियों ने हिंदी की महत्ता पर आधारित कविताएं प्रस्तुत कीं। अंत में ऊषा सूद ने कार्यक्रम का समापन किया।
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कार्यक्रम में आंचल जैन, रीता गुगलानी, रजनी सिंह, आशा बिसारिया, संध्या श्रीवास्तव, सविता मेहरोत्रा, मंजू दलाल, मंजरी, डॉ. शशि जायसवाल, सरिता श्रीवास्तव, रश्मि पांडेय, आशा शर्मा और डॉ. अनीता देवी मौजूद रहीं।
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