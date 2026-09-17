Hapur News: कार में टक्कर के विरोध पर युवक की पिटाई, जान से मारने की धमकी का आरोप

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गांव खिलवाई निवासी निशांत ने बताया कि 15 सितंबर की रात को उनकी कार की बैटरी डाउन होने के कारण वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी दौरान गांवगांव निवासी अशोक ने उनकी कार में पीछे से टक्कर मार दी। पीड़ित ने बताया कि उनसे गाड़ी खराब होने की बात कहते हुए टक्कर मारने का विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी।आरोप है कि इसके बाद अशोक ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह गौसेवक है और आरोपी ने भविष्य में जान से मारने व झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की।सीओ राहुल यादव का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।