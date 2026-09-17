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Hapur News: ऋषभ अकादमी ने जेएमएस वर्ल्ड स्कूल को 14 रन से दी मात

Thu, 17 Sep 2026 10:45 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:45 PM IST
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Rishabh Academy defeated JMS World School by 14 runs.
क्रिकेट मैच जीतने के बाद खुशी मनाते विजेता टीम के खिलाडी। स्रोत: अकादमी
हापुड़। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट अकादमी के मैदान पर ऑल इंडिया चौधरी नरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर ऋषभ अकादमी स्कूल, मेरठ और जेएमएस वर्ल्ड स्कूल, हापुड़ के बीच वार्म अप मैच खेला गया। इसमें ऋषभ अकादमी स्कूल ने 14 रन से जीत हासिल की।
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पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ अकादमी स्कूल की टीम ने 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। इसमें आविक ने 41 रन, आदिल ने 40 रन, आयान ने 35 रन, अभय ने 34 रन, चिराग ने 30 रन का योगदान दिया। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आयुष ने तीन विकेट, सुभान, शिवांश, आइस ने दो दो विकेट हासिल किए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की टीम 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। इसमें सुभान ने 42 रन, आरिश ने 40 रन, देव सिंह ने 39 रन, संचित ने 30 रन बनाए। ऋषभ अकादमी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए प्रिंस ने तीन विकेट, अभय, देवांश, आविक ने दो दो विकेट झटके।
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