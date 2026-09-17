Hapur News: ऋषभ अकादमी ने जेएमएस वर्ल्ड स्कूल को 14 रन से दी मात

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पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ अकादमी स्कूल की टीम ने 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। इसमें आविक ने 41 रन, आदिल ने 40 रन, आयान ने 35 रन, अभय ने 34 रन, चिराग ने 30 रन का योगदान दिया। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आयुष ने तीन विकेट, सुभान, शिवांश, आइस ने दो दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की टीम 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। इसमें सुभान ने 42 रन, आरिश ने 40 रन, देव सिंह ने 39 रन, संचित ने 30 रन बनाए। ऋषभ अकादमी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए प्रिंस ने तीन विकेट, अभय, देवांश, आविक ने दो दो विकेट झटके।