Hapur News: प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आर्य समाज मंदिर में हुआ हवन

विज्ञापन





पिलखुवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान के तहत आर्य समाज मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विभु बंसल ने हवन में आहुतियां देकर देश और समाज की खुशहाली की कामना की। मंत्रोच्चार के बीच हुए हवन में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी आहुतियां दीं। इस दौरान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण मित्तल, मंडल अध्यक्ष मनीष माहेश्वरी, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्व प्रकाश शर्मा, क्षेत्रीय सदस्य ललित मोदी आदि मौजूद रहे।