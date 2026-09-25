Hapur News: आज बदल सकता है मौसम, बारिश का अलर्ट
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:43 PM IST
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हापुड़। जिले में शुक्रवार को दिनभर मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह से ही धूप और बादलों की आंख-मिचौली जारी रही। मौसम विभाग ने शनिवार को जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान पिछले दिनों के मुकाबले कम रहने के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। हालांकि, दोपहर के समय धूप निकलने पर उमस का असर महसूस हुआ। शाम होते-होते मौसम फिर से सुहावना हो गया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को कभी गर्मी तो कभी ठंडक का अहसास हो रहा है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान चार डिग्री लुढ़क कर 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरावट के साथ 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार के अनुसार शनिवार को जिले के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। शनिवार को बारिश के बाद अगले कुछ दिनों तक मौसम में ठंडक रहने के आसार हैं।
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शुक्रवार को अधिकतम तापमान पिछले दिनों के मुकाबले कम रहने के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। हालांकि, दोपहर के समय धूप निकलने पर उमस का असर महसूस हुआ। शाम होते-होते मौसम फिर से सुहावना हो गया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को कभी गर्मी तो कभी ठंडक का अहसास हो रहा है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान चार डिग्री लुढ़क कर 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरावट के साथ 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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मौसम वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार के अनुसार शनिवार को जिले के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। शनिवार को बारिश के बाद अगले कुछ दिनों तक मौसम में ठंडक रहने के आसार हैं।
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