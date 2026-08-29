Hapur News: जेएमएस क्रिकेट अकादमी में अंडर-14 क्रिकेट ट्रायल आज
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:06 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:06 PM IST
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हापुड़। जेएमएस क्रिकेट अकादमी के मैदान पर रविवार को बालक वर्ग अंडर-14 क्रिकेट ट्रायल का आयोजन होगा। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवीन सचदेवा ने बताया कि जिन खिलाड़ियों ने अंडर-14 उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनलाइन आवेदन किए थे वह ट्रायल में भाग ले सकते हैं। जिन खिलाड़ियों की फीस जमा नहीं हो सकी थी, वह भी ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। संवाद
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