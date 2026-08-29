Hapur News: एंटी करप्शन द्वारा पकड़े गए अवर अभियंता की जमानत कोर्ट से मंजूर

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20 जुलाई को गांव अजराड़ा निवासी एक व्यक्ति से लाइनमैन ने 12 हजार रुपये रिश्वत ली। इसी दौरान एंटी करप्शन की टीम ने उसे दबोच लिया। साथ ही अवर अभियंता सुधीर कुमार को भी पकड़ लिया। दोनों को देहात थाने लाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।अवर अभियंता सुधीर कुमार का कहना था कि रिश्वत के पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस पर उनके परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद कोर्ट से सुधीर कुमार की जमानत मंजूर हो गई है। संवाद