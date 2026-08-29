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Hapur News: एंटी करप्शन द्वारा पकड़े गए अवर अभियंता की जमानत कोर्ट से मंजूर

Sat, 29 Aug 2026 11:04 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:04 PM IST
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Court grants bail to Junior Engineer arrested by Anti-Corruption Bureau
हापुड़। एंटी करप्शन की कार्रवाई में पिछले महीने पकड़े गए जसरूपनगर बिजलीघर के अवर अभियंता सुधीर कुमार को राहत मिली है। हाईकोर्ट से उसकी जमानत मंजूर हो गई है।
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20 जुलाई को गांव अजराड़ा निवासी एक व्यक्ति से लाइनमैन ने 12 हजार रुपये रिश्वत ली। इसी दौरान एंटी करप्शन की टीम ने उसे दबोच लिया। साथ ही अवर अभियंता सुधीर कुमार को भी पकड़ लिया। दोनों को देहात थाने लाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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अवर अभियंता सुधीर कुमार का कहना था कि रिश्वत के पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस पर उनके परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद कोर्ट से सुधीर कुमार की जमानत मंजूर हो गई है। संवाद
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