सीसीएसयू : तीसरी वरियता सूची जारी, कल से होंगे दाखिले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्नातक और परास्नातक कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया चालू है। विश्वविद्यालय के निर्देश पर शुरुआती दो मेरिट बेहद ऊंचे अंकों पर लगीं, ऐसे में कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सके। अब शनिवार को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई। यह मेरिट ज्यादा नीचे अंकों पर तो नहीं लगी है लेकिन कुछ राहत जरूर मिली है।मेरिट में शामिल छात्रों को 31 अगस्त से प्रवेश दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया दो दिन तक जारी रहेगी। यूजी के साथ-साथ पीजी कोर्सों में भी दाखिले लिए जा सकेंगे।एसएसवी कॉलेज में चस्पा स्नातक की मेरिटकोर्स सामान्य ओबीसी एससीबीए 64.6 61.6 63.6बी.कॉम 67.7 64.4 63.00बीएससी गणित 72.6 70.6 71.6बीएससी बॉयो 78.4 77.8 76.4स्नातक और परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए तीसरी वरियता सूची जारी कर दी गई है। 31 अगस्त से चयनित छात्र प्रवेश ले सकेंगे। - प्रो.नवीन चंद्र, प्राचार्य एसएसवी पीजी कॉलेज