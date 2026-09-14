Hapur News: नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला के घर से लाखों के गहने व नकदी ले उड़े दो युवक

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मोहल्ला रफीकनगर निवासी रहीसुद्दीन ने बताया कि शनिवार की शाम उनकी पत्नी नाजरीन बाजार से खरीदारी करके घर लौट रही थीं। मोहल्ला मजीदपुर के पास पहुंचने पर उन्हें दो युवक यहां खड़े हुए मिले। युवकों ने स्वयं को भूखा बताते हुए अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। इसके बाद पत्नी ने उन्हें दो सौ रुपये दे दिए। रुपये न लेने और घर पर खाना खाने की बात आरोपियों ने उनसे कही। इसके बाद आरोपी महिला को उनके घर लेकर पहुंचे।आरोप है कि आरोपी नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला के घर से नौ तोले सोना, दो किलो चांदी व 50 हजार रुपये की नकदी लेकर यहां से भाग गए। इसके बाद महिला को करीब 24 घंटे बाद होश आया तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद महिला के पति ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सोने व चांदी के गहनों की कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई जा रही है।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। पुलिस टीम आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से युवकों की पहचान कर रही है।