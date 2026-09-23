Hapur News: रामलीला कमेटी ने विधि-विधान से किया भूमि पूजन

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प्राचीन शिव मंदिर के महंत बारह गिरि की मौजूदगी में पंडित सुरेंद्र तिवारी और विनोद शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कराया। रामलीला आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं पर चर्चा की। कमेटी ने बताया कि रामलीला के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और सत्य की विजय का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अध्यक्ष रुपेश पंडित ने जानकारी दी कि इस वर्ष रामलीला 6 अक्तूबर से शुरू होगी। 10 अक्तूबर को भव्य राम बरात निकाली जाएगी। इसके बाद रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन होगा।20 अक्तूबर को दशहरा पर्व पर रावण दहन किया जाएगा। 21 अक्तूबर को राजतिलक के साथ रामलीला का विधिवत समापन होगा। अध्यक्ष पिंकी त्यागी ने बताया कि भव्य आयोजन के लिए कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर विष्णु नागर, नितिन जैन, अमित गौतम, मदनपाल सिंह, रुचिर गुप्ता, लोकेश गर्ग, करन, दिनेश त्यागी, राहुल, टींकू शर्मा, हरीश और पुरुषोत्तम सहित कई अन्य मौजूद रहे।