Hapur News: एक करोड़ 30 लाख से पेयजल योजना तैयार, घर-घर पहुंचेगा शुद्ध पानी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:01 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:01 PM IST
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पिलखुवा। डोमा टीकरी गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से तैयार पेयजल योजना का जल अर्पण समारोह आयोजित किया गया। योजना के तहत पाइपलाइन से घर-घर पेयजल पहुंचाने के साथ ही सोलर पैनल समेत जलापूर्ति से जुड़ी सुविधाएं विकसित की गई हैं।
मुख्य अतिथि विधायक धर्मेश सिंह तोमर ने कहा कि गांव में घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचना ग्रामीणों के लिए बड़ी सुविधा है। इससे लोगों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और महिलाओं व बच्चों का समय बचेगा। स्वच्छ पेयजल मिलने से स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी सुधार होगा। भाजपा के पूर्व जिला मंत्री पवन त्यागी ने कहा कि पेयजल योजना शुरू होने से ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही जरूरत पूरी होगी। घर तक पानी पहुंचने से रोजमर्रा के काम आसान होंगे।
ग्राम प्रधान पंकज कुमार ने कहा कि योजना से गांव के लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिलेगी। जल निगम के अधिकारियों ने योजना के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रेमपाल सिंह, शिव कुमार चौहान, शिवकुमार राघव, सुखबीर शर्मा, ओमवीर राघव, योगेंद्र मास्टर जी आदि मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि विधायक धर्मेश सिंह तोमर ने कहा कि गांव में घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचना ग्रामीणों के लिए बड़ी सुविधा है। इससे लोगों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और महिलाओं व बच्चों का समय बचेगा। स्वच्छ पेयजल मिलने से स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी सुधार होगा। भाजपा के पूर्व जिला मंत्री पवन त्यागी ने कहा कि पेयजल योजना शुरू होने से ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही जरूरत पूरी होगी। घर तक पानी पहुंचने से रोजमर्रा के काम आसान होंगे।
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ग्राम प्रधान पंकज कुमार ने कहा कि योजना से गांव के लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिलेगी। जल निगम के अधिकारियों ने योजना के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रेमपाल सिंह, शिव कुमार चौहान, शिवकुमार राघव, सुखबीर शर्मा, ओमवीर राघव, योगेंद्र मास्टर जी आदि मौजूद रहे।
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