Hapur News: तांगे और बाइक की टक्कर में किशोर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:25 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
हापुड़। थाना देहात क्षेत्र में गांव काठीखेड़ा के पास तांगे और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक किशोर की मौत हो गई। जबकि एक अन्य किशोर घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की।
ग्रामीणों के अनुसार थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा निवासी शिवम अपने दोस्त लविश के साथ देर शाम किसी काम से बाइक से गांव सलाई से घुंघराला जा रहे थे। इसी दौरान गांव के पास ही अनियंत्रित बाइक एक तांगे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार शिवम और लविश घायल हो गए। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने लविश (16) को मृत घोषित कर दिया। जबकि शिवम (17) को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया।
वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर घायल और मृतक के परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लविश की मौत होने पर परिजन में कोहराम मच गया। सीओ दीपक चतुर्वेदी का कहना है कि मामले में फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रामीणों के अनुसार थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा निवासी शिवम अपने दोस्त लविश के साथ देर शाम किसी काम से बाइक से गांव सलाई से घुंघराला जा रहे थे। इसी दौरान गांव के पास ही अनियंत्रित बाइक एक तांगे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार शिवम और लविश घायल हो गए। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने लविश (16) को मृत घोषित कर दिया। जबकि शिवम (17) को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन
वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर घायल और मृतक के परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लविश की मौत होने पर परिजन में कोहराम मच गया। सीओ दीपक चतुर्वेदी का कहना है कि मामले में फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
विज्ञापन