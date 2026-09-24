Hapur News: तांगे और बाइक की टक्कर में किशोर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

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ग्रामीणों के अनुसार थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा निवासी शिवम अपने दोस्त लविश के साथ देर शाम किसी काम से बाइक से गांव सलाई से घुंघराला जा रहे थे। इसी दौरान गांव के पास ही अनियंत्रित बाइक एक तांगे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार शिवम और लविश घायल हो गए। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने लविश (16) को मृत घोषित कर दिया। जबकि शिवम (17) को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया।वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर घायल और मृतक के परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लविश की मौत होने पर परिजन में कोहराम मच गया। सीओ दीपक चतुर्वेदी का कहना है कि मामले में फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।