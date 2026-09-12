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Hapur News: बिजली चोरी की जांच करने पहुंची टीम से अभद्रता, सरकारी दस्तावेज फाड़े

Sat, 12 Sep 2026 11:02 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:02 PM IST
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Team investigating electricity theft subjected to abuse; official documents torn up.
पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जटपुरा गांव में बिजली चोरी रोकने पहुंची विभागीय और विजिलेंस टीम का एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया। टीम को परिसर में प्रवेश करने से रोकने, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और कर्मचारियों से अभद्रता करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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अवर अभियंता प्रशांत कुमार ने तहरीर में बताया कि शुक्रवार की रात हाई लॉस फीडर जटपुरा पर बिजली चोरी रोकने के अभियान के तहत टीम चेकिंग कर रही थी। शिवम तेवतिया ने परिसर की जांच का विरोध करते हुए टीम को अंदर जाने से रोक दिया। आरोप है कि उसने गाली-गलौज की और मारपीट पर उतारू हो गया। इसी दौरान ग्राम जटपुरा के हाई लॉस फीडर से संबंधित सरकारी डाटा वाली सूची फाड़ दी गई। आरोप है कि भविष्य में गांव में नहीं आने की धमकी भी दी गई। विजिलेंस टीम ने घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर सरकारी कार्य में बाधा, अभद्रता और दस्तावेज फाड़ने सहित संबंधित आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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