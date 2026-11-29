विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में टीम ने दत्तियाना स्थित पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार ईंख के खेतों के बीच स्थित इस मकान को आरोपियों ने किसी अन्य व्यक्ति से किराये पर लिया हुआ था। यहां गोपनीय तरीके से रात में पनीर तैयार किया जाता था और सुबह होने से पहले ही तैयार माल को बाहर भेज दिया जाता था, ताकि किसी को इसकी भनक न लगे।छापे के दौरान टीम ने मौके से करीब सात क्विंटल पनीर बरामद किया। पनीर का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। इसके अलावा निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे रिफाइंड का नमूना भी संग्रहित किया गया। जांच के दौरान पनीर अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित मिला। इसके बाद मिलावट की आशंका और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते नमूने लेने के बाद पूरा पनीर मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।पहले भी बंद कराया जा चुका है मिलावट का कारोबारचंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि इसी मकान में कुछ महीने पहले भी मिलावटी पनीर बनाने का कारोबार पकड़ा गया था। उस समय भी विभागीय टीम ने छापा मारकर निर्माण कार्य बंद करा दिया था। उस दौरान टोडरपुर निवासी जमील यहां काम करता था लेकिन अब वह अपने भाई एहसान के नाम से यह कारोबार संचालित कर रहा था। उन्होंने बताया कि टोडरपुर में भी जमील की मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्टरी को विभाग पहले बंद करा चुका है। इसके बावजूद आरोपियों ने दूसरे नाम से उसी मकान में दोबारा कारोबार शुरू कर दिया।दर्ज कराई जाएगी रिपोर्टसहायक आयुक्त ने बताया कि निर्माण इकाई बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंभावली थाने में तहरीर दी जा रही है, ताकि संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और मकान में दोबारा इस तरह का कारोबार शुरू न हो। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई करने वाली टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहित कुमार, सहरीश सादात और विपिन कुमार शामिल रहे।