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गढ़मुक्तेश्वर। गंगा मेले के दौरान घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी सुजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने दो दिन पहले आरोपी के खिलाफ गढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गढ़ नगर निवासी महिला ने बताया था कि गंगा मेले के दौरान उनके पति मेले में दुकान लगाने गए थे। वह घर पर छोटे बच्चों के साथ अकेली थीं। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान सुजीत घर में घुस आया और महिला को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सीओ राहुल यादव ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी सुजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाद