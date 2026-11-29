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उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादवकी ओर से जारी सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 14207 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-दिल्ली में पांच से 11 दिसंबर तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। वहीं, ट्रेन संख्या 14208 दिल्ली-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ में आठ से 14 दिसंबर तक अतिरिक्त कोच की सुविधा मिलेगी।इसी तरह ट्रेन संख्या 14205 अयोध्या कैंट-दिल्ली में सात से 13 दिसंबर तक और ट्रेन संख्या 14206 दिल्ली-अयोध्या कैंट में छह से 12 दिसंबर तक एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा।इन ट्रेनों का हापुड़ स्टेशन पर भी ठहराव होता है। ऐसे में यहां से दिल्ली और प्रतापगढ़-अयोध्या की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त कोच उपलब्ध होने से लाभ मिलेगा। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और भीड़ के दबाव में भी कुछ कमी आने की उम्मीद है।