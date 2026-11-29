विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार रविवार की तडक़े करीब तीन बजे चालक चालक अंकुर निवासी ग्राम भटजन, थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद कैंटर लेकर दिल्ली से गजरौला की ओर जा रहा था। गंगा पुल पर पहुंचने के दौरान कैंटर का डीजल समाप्त हो गया। इस पर अंकुर ने वाहन को पुल के किनारे खड़ा कर दिया और उसी में सो गया। इसी दौरान पीछे से आ रहा मिली ट्रक कैंटर से टकरा गया। मिनी ट्रक को दिल्ली के किराडी सुलेमान नगर क्षेत्र के प्रेम नगर द्वितीय निवासी संजय चला रहा था। टक्कर के बाद अचानक मिनी ट्रक में आग लग गई। इसकी चपेट में आकर संजय झुलस गया।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जान जोखिम में डालकर चालक संजय को जलते वाहन से बाहर निकाला। उसके शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे। पुलिस ने उसे तत्काल सीएचसी गढ़ पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं, आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन से दमकल गाड़ी बुलवाई गई, जिसने आग पर काबू पाया।सीओ राहुल यादव ने बताया कि हादसे के दौरान घायल चालक बातचीत करने की स्थिति में है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर उनके बेटे अभिषेक को फोन कर घटना की सूचना दे दी गई है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है।