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Hapur News: हवा और बूंदाबांदी से धुला प्रदूषण, लोगों को मिली राहत

Mon, 16 Nov 2026 12:05 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:05 AM IST
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Pollution washed away by wind and light rain; people get relief
हापुड़। पिछले कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रहे जिले के लोगों को रविवार को कुछ राहत मिली। शनिवार रात हुई बूंदाबांदी और तेज हवा ने वातावरण में फैले प्रदूषण को काफी हद तक कम कर दिया। इसका असर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर भी देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से 300 के आसपास बना हुआ एक्यूआई रविवार को गिरकर औसतन 145 पर पहुंच गया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली।
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दरअसल, पिछले कई दिनों से जिले की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई थी। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सुबह और शाम के समय वातावरण में धुंध और धूल के कण भी महसूस किए जा रहे थे। प्रदूषण का स्तर अधिक होने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही थी।
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शनिवार रात मौसम में बदलाव हुआ। हालांकि मामूली बूंदाबांदी मामूली रही लेकिन इसके साथ हवा की रफ्तार बढ़ने से वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण नीचे बैठ गए। बारिश की बूंदों ने भी हवा में मौजूद धूल के कणों को साफ करने में मदद की। इसके चलते रविवार को वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। एक्यूआई 300 के आसपास से घटकर 145 पर पहुंचना लोगों के लिए बड़ी राहत रहा।
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मौसम वैज्ञानिक डाॅ. अशोक कुमार ने बताया कि मौसम में यह मामूली बदलाव था। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना न के बराबर है और हवा की रफ्तार भी धीमी रहेगी। ऐसे में धुंध के साथ प्रदूषण के और बढ़ने की आशंका है।
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