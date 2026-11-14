Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Allegation of swindling Rs 2.70 lakh under the pretext of selling land; case registered.

Hapur News: जमीन बेचने के नाम पर 2.70 लाख रुपये ठगने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Sat, 14 Nov 2026 11:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Allegation of swindling Rs 2.70 lakh under the pretext of selling land; case registered.
सिंभावली। थाना क्षेत्र के गांव वैठ में जमीन बेचने के नाम पर 2.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

गांव वैठ निवासी मोहम्मद शाहनवाज के अनुसार ताहिर, आरिफ और उनकी मां मुसरेकीन के नाम पर गांव के जंगल में खेती की भूमि है। पीड़ित का आरोप है कि ताहिर ने विवादमुक्त जमीन बताकर 15.50 लाख रुपये में सौदा तय किया था। सौदा तय होने के बाद उन्होंने अलग-अलग तारीखों में बैंक और यूपीआई के माध्यम से कुल 2.70 लाख रुपये अग्रिम धनराशि के तौर पर दिए। आरोप है कि अक्तूबर माह तक बैनामा कराने का आश्वासन दिया गया था लेकिन जानकारी करने पर पता चला कि संबंधित भूमि का मई 2025 में ही अन्य लोगों के पक्ष में रजिस्टर्ड इकरारनामा किया जा चुका था। बैनामा कराने और रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने एसपी से भी शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में वाद दायर किया। सीओ राहुल यादव का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed