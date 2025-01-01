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Hapur News: राधे नाम के संकीर्तन पर झूमे श्रद्धालु

Mon, 16 Nov 2026 12:05 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:05 AM IST
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Devotees danced to the chanting of the name 'Radhe'
पिलखुवा में प्रभात फेरी निकालते राधे के दीवाने की टोली।संवाद - फोटो : मंदिर में पूजा-अर्चना कर भोलेनाथ के जयकारे लगाते गोल्डन बाबा। स्रोत संवाद
पिलखुवा। राधे के भक्तों की टोली ने 90वीं प्रभात फेरी निकाली। राधा कृष्ण मंदिर, घास मंडी से पूजा-अर्चना के बाद यात्रा शुरू हुई। श्रद्धालु राधे नाम का संकीर्तन करते हुए नजर आए। प्रभात फेरी रामपुर रोड से केएमएस पब्लिक स्कूल पहुंची।इसके बाद टोली साकेत, नौरंगपुरी, भोलापुरी और छिद्दापुरी से होते हुए आदर्श नगर स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहां प्रभात फेरी का समापन हुआ। यात्रा के दौरान श्रद्धालु संकीर्तन पर झूमते और नृत्य करते रहे। स्थानीय निवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर टोली का स्वागत किया। आदर्श नगर के वार्डवासियों ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया।आयोजन में सभासद सुनीता चौधरी, पूर्व सभासद नलिन शर्मा, धनेश अग्रवाल, विजयपाल सिंह, सुधीर शर्मा, राजीव शर्मा, प्रेम सिरोही, लटूर सिंह, जगत अम्मा और ऋषि तोमर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। संवाद
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