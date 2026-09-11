Hapur News: दिल्ली-वाराणसी के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन, हापुड़ में भी ठहराव

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दिल्ली से वाराणसी के बीच संचालित स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर को रात 9:10 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलकर रात 11:06 बजे हापुड़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाएगी। वाराणसी से दिल्ली के बीच दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेन 12 और 14 सितंबर को सुबह 9:08 बजे हापुड़ रेलवे स्टेशन आएगी और दो मिनट ठहराव के बाद गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएगी।मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली-वाराणसी स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और साधारण कोच की सुविधा यात्रियों को मिलेगी।