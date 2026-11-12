Hapur News: रितिक को गोली मारने के आरोप में दो गिरफ्तार, तमंचा बरामद

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बुधवार रात मूलरूप से तगासराय निवासी रितिक बाइक से सिलिंडर लेकर गांव गालंद लौट रहा था। जैसे ही वह हाफिजपुर क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर जेएमएस कॉलेज के पास पहुंचा, तभी बाइक सवार तीन युवकों ने उसे रोककर पीठ में गोली मार दी थी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। घायल को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है।मामले में घायल के भाई ने मनोज, विकास और सुमित के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे अवैध संबंधों को लेकर विवाद सामने आया था। बताया गया था कि एक आरोपी की पत्नी से रितिक के साथ संबंध थे और इसी कारण आरोपी उससे रंजिश मानते थे। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विकास और सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है।