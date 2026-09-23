Hapur News: गणपति महोत्सव का आज समापन, कल होगी विदाई

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भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के मार्गदर्शन में आर्यनगर के लाल पार्क गली में आयोजित गणपति महोत्सव के दसवें दिन बुधवार को सुबह पूजन यजमान अनिल शुक्ला, शिल्पी शुक्ला व सायंकालीन पूजन आरती मुख्य यजमान महासभा अध्यक्ष पंडित केसी पांडेय, अनिशा सोनी पांडेय ने सपरिवार भगवान श्री गणेश जी का षोडशोपचार पूजन, अभिषेक व आरती की। महासभा आचार्य मित्र प्रसाद काफ्ले, शिवम शुक्ला, हरीश शर्मा, आशुतोष शुक्ला के सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन में मोदक, दूर्वा, शमीपत्र, सिंदूर, फल आदि अर्पित किए।केसी पांडेय ने बताया कि इस बार चतुर्थी तिथि पूजन दो दिन होने से 10 दिन चलने वाला पूजन कार्य कल ग्यारहवें दिन भी विशेष रूप से किया जाएगा। विसर्जन शास्त्र सम्मत तिथि अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन 25 सितंबर को किया जाएगा।इस मौके पर मोक्ष शर्मा, भरत श्रीहान पांडेय, अनुज अग्रवाल, पंडित शैलेंद्र अवस्थी, सीता पांडेय, पूनम शर्मा आदि मौजूद रहे।कलक्टर गंज स्थित हनुमान मंदिर परिसर में सजे गणपति पंडाल, श्रीनगर के गुरुद्वारा के पीछे वाली गली में आयोजित गणेश उत्सव, सराफा बाजार स्थित पापड़ वाली गली में सजे गणपति पंडाल और आर्य नगर में तोताराम यादव के आवास पर विराजमान गणपति के दर्शन, पूजन और आरती के लिए बुधवार को भी भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। 25 सितंबर को गणपति को विदाई देकर विसर्जन किया जाएगा।