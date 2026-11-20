गढ़ गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले के मेरठ सेक्टर में बृहस्पतिवार को एक डेरे में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। आग लगने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार, अज्ञात कारणों से एक टेंट में आग लगी थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि सूचना पर दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। टीम ने आग पर काबू पा लिया था।