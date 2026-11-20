कार्तिक पूर्णिमा मेला क्षेत्र में शुक्रवार को उत्तराखंड के छह व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिले। जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने सभी को मेरठ के लिए रेफर कर दिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उत्तराखंड के जफरपुर निवासी राजेश बक्शी, पार्वती निवासी दिनेशपुर, पानमती, नारायण राय, बढै़य्सा, कंचल मंडले निवासी उत्तराखंड कार्तिक पूर्णिमा मेले में गंगा स्नान के लिए आए थे। जो मेला स्थल के निकट बेहोशी की हालत में मिले।सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां उपचार के बाद कुछ होश में आने पर राजेश ने बताया कि बृहस्पतिवार की देर रात उन्हें एक व्यक्ति मिला था। जिसने उन्हें फ्री में चाय पिलाई थी। संभवत: चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। वह, इससे अधिक जानकारी नहीं दे सके।चिकित्सकों ने सभी को प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। सीओ राहुल यादव का कहना है कि घटना के बारे में पीड़िता सही ढंग से जानकारी दे सकेंगे। उपचार के बाद उनसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।