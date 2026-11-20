हापुड़ से जंहा सीजेपी नेता सौरभ दास ने अचानक सरकारी स्कूलों का हाल जानने के लिए दौरा किया। स्कूल ठीक करो अभियान के अंतर्गत वे चमरी स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और सीधे छात्रों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठकर बातचीत की।

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बताया जा रहा है कि प्रशासन को सौरभ दास के आने की सूचना तक नहीं थी। वे कई सरकारी स्कूलों में घूमकर स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर चले गए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, किताबें, खाना, बैठने की व्यवस्था और शिक्षकों को लेकर सवाल किए।दौरे के बाद सौरभ दास ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर बीएसए ऑफिस में ज्ञापन देने की बात सामने आ रही है। उन्होंने अपने दौरे को लेकर एक्स हैंडल पर जानकारी भी दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल मामले की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं।