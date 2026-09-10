हापुड़ में वाहन की टक्कर से क्लीनर की मौत: अमरोहा से दिल्ली जाते समय हादसा, छह महीने पहले हुई थी शादी

हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के तहत बस अड्डा क्षेत्र में वीएस सिनेमा के सामने बृहस्पतिवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से मिनी ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। हादसा बुधवार रात करीब ढाई बजे हुआ। मिनी ट्रक अमरोहा से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने मिनी ट्रक में टक्कर मार दी।

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हादसे में अमरोहा जिले के रजापुर थाना क्षेत्र के अतरासी कला गांव के रहने वाले जावेद अली (23) की मौत हो गई। वह मिनी ट्रक पर क्लीनर था। उसकी करीब छह महीने पहले शादी हुई थी। हादसे में चालक अरमान (22) घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।जावेद के पिता हाफिज किसान हैं और मां राबिया आलम हैं। वह तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। उसके दो भाई आदिल और अनादिल हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।