फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Cleaner dies after being hit by a vehicle in Hapur accident occurred while traveling from Amroha to Delhi bee

हापुड़ में वाहन की टक्कर से क्लीनर की मौत: अमरोहा से दिल्ली जाते समय हादसा, छह महीने पहले हुई थी शादी

Thu, 10 Sep 2026 03:47 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 10 Sep 2026 03:47 PM IST
सार

हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के तहत बस अड्डा क्षेत्र में वीएस सिनेमा के सामने बृहस्पतिवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से मिनी ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया।

विज्ञापन
Cleaner dies after being hit by a vehicle in Hapur accident occurred while traveling from Amroha to Delhi bee
वाहन की टक्कर से क्लीनर की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के तहत बस अड्डा क्षेत्र में वीएस सिनेमा के सामने बृहस्पतिवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से मिनी ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। हादसा बुधवार रात करीब ढाई बजे हुआ। मिनी ट्रक अमरोहा से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने मिनी ट्रक में टक्कर मार दी।

विज्ञापन


हादसे में अमरोहा जिले के रजापुर थाना क्षेत्र के अतरासी कला गांव के रहने वाले जावेद अली (23) की मौत हो गई। वह मिनी ट्रक पर क्लीनर था। उसकी करीब छह महीने पहले शादी हुई थी। हादसे में चालक अरमान (22) घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
विज्ञापन


जावेद के पिता हाफिज किसान हैं और मां राबिया आलम हैं। वह तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। उसके दो भाई आदिल और अनादिल हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed