10वीं की छात्रा की मौत: हापुड़ में जहरीला पदार्थ खा कर दी जान, क्लास के साथी ही बहुत दिन से कर रहे थे छेड़छाड़

घर पर बात पता चलने पर परेशान हो उठी थी छात्रा

घर पर पता चलने के बाद उनकी पुत्री काफी परेशान हो गई। इससे क्षुब्ध होकर उनकी पुत्री ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत अधिक बिगड़ने पर उन्होंने पुत्री को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उनकी पुत्री को गाजियाबाद स्थित एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान मंगलवार की रात करीब साढ़े नौ बजे उनकी पुत्री की मौत हो गई।