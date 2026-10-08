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10वीं की छात्रा की मौत: हापुड़ में जहरीला पदार्थ खा कर दी जान, क्लास के साथी ही बहुत दिन से कर रहे थे छेड़छाड़

Thu, 08 Oct 2026 05:41 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Published by: विकास कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 05:41 PM IST
सार

छेड़छाड़ की बात घर पर पता चलने के बाद छात्रा काफी परेशान हो गई। इससे क्षुब्ध होकर उसने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

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class 10th student died in hapur after Distressed over molestation
10वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर दी जान - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
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यूपी के हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने कक्षा दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। इससे क्षुब्ध छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर छात्रा को गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मंगलवार की रात उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। अब पुलिस ने पिता की तहरीर पर अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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क्लास के ही थे छेड़छाड़ करने वाले छात्र
गांव निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री गांव स्थित एक स्कूल में कक्षा दसवीं की छात्रा थी। पिछले कई दिनों से उसकी कक्षा के की कुछ लड़के उनकी पुत्री को परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं आरोपी उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। मंगलवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे उनके गांव के ही एक युवक ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी उनके पुत्र को दी। 

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घर पर बात पता चलने पर परेशान हो उठी थी छात्रा
घर पर पता चलने के बाद उनकी पुत्री काफी परेशान हो गई। इससे क्षुब्ध होकर उनकी पुत्री ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत अधिक बिगड़ने पर उन्होंने पुत्री को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उनकी पुत्री को गाजियाबाद स्थित एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान मंगलवार की रात करीब साढ़े नौ बजे उनकी पुत्री की मौत हो गई।

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पुलिस का बयान
सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि व्यक्ति की तहरीर पर अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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