कई संगठन से जुड़े थे शैंकी

परिजनों के अनुसार मार्च में उनकी शादी होनी तय थी, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मामा रामकिशन सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक राष्ट्रीय हनुमान दल में जिला मंत्री थे। वह बजरंग दल सहित कई अन्य संगठनों से भी जुड़े हुए थे। उनके भाई हर्ष भी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं।