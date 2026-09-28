Hapur News: इलाज के दौरान बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत, झोलाछाप पर लापरवाही का आरोप

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पुलिस के अनुसार गांव निवासी देवेंद्र बैरागी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनका तीन वर्षीय पुत्र देव पिछले करीब एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित था। परिजन ने पहले गांव में ही एक झोलाछाप से उसका उपचार कराया था। हालत में सुधार नहीं होने पर उसका इलाज जारी रहा लेकिन अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। गम में डूबे परिजनों ने झोलाछाप पर गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। लोगों के आरोपों की जांच की जा रही है।