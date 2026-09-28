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Hapur News: चेकिंग के दौरान 70 कार्टून अवैध पटाखे बरामद, एक गिरफ्तार

Mon, 28 Sep 2026 12:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:07 AM IST
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70 cartons of illegal firecrackers seized during a check; one person arrested
थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने पटाखों के साथ पकड़ा आरोपी। संवाद
बहादुरगढ़। पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार उसके कब्जे से 70 कार्टून अवैध पटाखे बरामद किए हैं। बरामद पटाखों की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कैंटर को भी कब्जे में लिया है।
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सीओ राहुल यादव ने बताया कि अपराध की रोकथाम, अवैध पटाखे व विस्फोटक पदार्थ बेचने और भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को थाना बहादुरगढ़ पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति कैंटर में अवैध पटाखे लेकर सप्लाई करने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए आरोपी को पकड़ लिया।
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पुलिस ने कैंटर की तलाशी ली तो उसमें 70 कार्टून अवैध पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी की पहचान प्रदीप निवासी गांव मामन हिमतपुर, थाना ऊसराहार, जनपद इटावा के रूप में की है। बरामदगी में करीब तीन लाख रुपये कीमत के पटाखे और घटना में प्रयुक्त कैंटर शामिल है।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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