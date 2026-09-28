Hapur News: चेकिंग के दौरान 70 कार्टून अवैध पटाखे बरामद, एक गिरफ्तार

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सीओ राहुल यादव ने बताया कि अपराध की रोकथाम, अवैध पटाखे व विस्फोटक पदार्थ बेचने और भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को थाना बहादुरगढ़ पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति कैंटर में अवैध पटाखे लेकर सप्लाई करने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए आरोपी को पकड़ लिया।पुलिस ने कैंटर की तलाशी ली तो उसमें 70 कार्टून अवैध पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी की पहचान प्रदीप निवासी गांव मामन हिमतपुर, थाना ऊसराहार, जनपद इटावा के रूप में की है। बरामदगी में करीब तीन लाख रुपये कीमत के पटाखे और घटना में प्रयुक्त कैंटर शामिल है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।