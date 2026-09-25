Hapur News: यूपी बोर्ड परीक्षा फार्म में भी दर्ज होगी अपार आईडी

विज्ञापन

जिले के 114 विद्यालयों में कक्षा नौ और 11वीं के पंजीकरण हो रहे हैं। हाईस्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी भरे जा रहे हैं। इन आवेदनों में छात्रों की अपार आईडी नंबर डालना जरूरी है। इस व्यवस्था से विद्यार्थियों का पूरा शैक्षिक रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा।अपार आईडी के लाभ और जानकारीअपार आईडी के माध्यम से अंकपत्र और प्रमाणपत्र सीधे डिजी लॉकर से जुड़ेंगे। इससे दस्तावेज को सुरक्षित रखना और जरूरत पर प्राप्त करना आसान होगा। अपार आईडी प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों की स्थायी डिजिटल पहचान बनाएगी। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, परीक्षा परिणाम, खेलकूद की उपलब्धियां और क्रेडिट स्कोर जैसी डिजिटल सूचनाएं दर्ज होंगी। यदि कोई विद्यार्थी एक राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ाई करता है, तो भी उसका शैक्षिक रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से उपलब्ध रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक श्वेता पूठिया ने शत प्रतिशत छात्रों की अपार आईडी बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।