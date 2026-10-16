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Hapur News: दहेज के लिए गला घोट कर विवाहिता की हत्या के प्रयास का आरोप

Fri, 16 Oct 2026 11:33 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:33 PM IST
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Accusation of attempted murder of a married woman by strangulation over dowry
बाबूगढ़। थाना क्षेत्र के गांव उपैड़ा निवासी मानसी त्यागी ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए गला घोंटकर उनकी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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मानसी त्यागी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि दस फरवरी 2026 को उनकी शादी गांव उपैड़ा निवासी दीपांशु त्यागी के साथ हुई थी। मायके वालों ने उनकी शादी में करीब 25 लाख रुपये खर्च किए। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति, ससुर कृष्ण त्यागी व सास ममता त्यागी कम दहेज का ताना देकर उनके साथ मारपीट करने लगे। तीन जुलाई को कमरे का दरवाजा बंद कर उनके साथ मारपीट की।
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इतना ही नहीं आरोपियों ने घोंटकर उन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस व अपने मायके वालों को दी। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें आरोपियों से बचाया। इसके बाद उनके दो भाई व मां भी उनकी ससुराल पहुंच गई। पुलिस ने उनके मायके वालों को वापस घर भी भेज दिया था। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर पति समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है।
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