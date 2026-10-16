Hapur News: 9.85 करोड़ से बना एआरटीओ कार्यालय, दीपावली के आसपास होगा लोकार्पण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस यूनिट गाजियाबाद ने भवन का निर्माण कराया है। कार्यालय परिसर में चारदीवारी, मुख्य भवन, प्लास्टर सहित अन्य निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। अब केवल अंतिम चरण के कार्य शेष हैं। नए कार्यालय के शुरू होने से अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न कामों के लिए आने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।हापुड़ वर्ष 2011 में जिला बना था। इसके बाद करीब-करीब सभी कार्यालयों के भवन बन चुके हैं लेकिन करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाले परिवहन विभाग के पास अपना कोई कार्यालय न होने के कारण अभी किराए के भवन में काम चलाना पड़ रहा है। इससे कार्यालय में फाइलें तक रखने की जगह नहीं है। यहां तक कि पार्किंग आदि न होने के कारण मेरठ रोड कार्यालय के बाहर हादसों का डर रहता है।मामले में एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान का कहना है कि 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष फिनिशिंग का कार्य 31 अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा। दीपावली के आसपास कार्यालय के शुभारंभ को लेकर प्रयासरत हैं।