Hapur News: मिलावट की आशंका पर 5.34 लाख रुपए की कीमत का 890 किलो घी सीज

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सहायक आयुक्त द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान परिसर में करीब 892 किलोग्राम घी, एक टिन रिफाइंड, पाम ऑयल और 30 किलोग्राम क्रीम मिली। मौके पर घी बनाने के उपकरण भी मौजूद थे। अधिकारियों के अनुसार, केमिकल एसेंस, रिफाइंड और पाम ऑयल मिलाकर घी बनाया जा रहा था। घी में मिलावट की आशंका और रिफाइंड, पाम ऑयल की मौजूदगी को देखते हुए टीम ने घी के दो, रिफाइंड पाम ऑयल का एक और क्रीम का एक नमूना लिया है।कार्रवाई के दौरान 890 किलोग्राम घी और शेष 14 लीटर रिफाइंड पाम ऑयल को जब्त कर सीज कर दिया गया। निरीक्षण में घी बनाने के उपकरणों, भंडारण के बर्तनों और प्रोसेसिंग क्षेत्र में गंदगी मिली। इसके अलावा घी को प्लास्टिक के नॉन फूड ग्रेड ड्रमों में रखा गया था। सहायक आयुक्त ने बताया कि प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियों में सुधार के लिए संचालक को सुधार नोटिस जारी किया गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, संचालक दूध और घी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं दे सका। जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की।