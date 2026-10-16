Hapur News: दिल्ली-वाराणसी के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन आज

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दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन का संचालन 17 अक्तूबर को होगा और रात 11:06 बजे ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। दो मिनट ठहराव के बाद ट्रेन मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाएगी। वाराणसी से दिल्ली के लिए 18 अक्तूबर को ट्रेन का संचालन होगा। 19 अक्तूबर की सुबह 9:08 बजे स्पेशल ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। दो मिनट ठहराव के बाद ट्रेन गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएगी।मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि ट्रेन में एसी, स्लीपर व साधारण कोच रहेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिल सकेगी।