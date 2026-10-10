Hamirpur News: पत्नी के मायके से न आने पर युवक ने फंदा लगा दी जान

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मीरा तालाब के पास रहने वाला सीताराम का बेटा अनूप अनुरागी (31) हलवाई का काम करता था। सीताराम के अनुसार, अनूप की शादी पिछली छह मई को सिसोलर थानाक्षेत्र के भमई गांव में संतोषी के साथ हुई थी। शादी के बाद 25 जून को संतोषी मायके चली गई थी और तब से वह ससुराल नहीं लौटी थी।पत्नी के वापस न आने से अनूप काफी परेशान रहता था। इसके चलते उसने शुक्रवार रात घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अनूप तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परिजन ने अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है।