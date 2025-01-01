फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Agriculture officials visited the IFFCO center disguised as farmers to verify the reality of the tagging process.

Hamirpur News: किसान बनकर इफको केंद्र पहुंचे कृषि अधिकारी, टैगिंग का सच परखा

Sun, 11 Oct 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Agriculture officials visited the IFFCO center disguised as farmers to verify the reality of the tagging process.
फोटो 10 सीकेटीपी 24 इफ्को केंद्र पर गमछे से चेहरा लपेटकर लाइन में खड़े कृ​षि अ​धिकारी। संवाद
चित्रकूट। गल्ला मंडी स्थित इफको कृषक सेवा केंद्र पर डीएपी के साथ नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की जबरदस्ती टैगिंग का मामला तूल पकड़ने के बाद जिला कृषि विभाग ने जांच की। शिकायतों की सच्चाई परखने के लिए जिला कृषि अधिकारी खुद किसान बनकर इफको केंद्र पहुंच गए।
विज्ञापन

उन्होंने करीब ढाई से तीन घंटे तक किसानों की भीड़ में रहकर बारीकी से उर्वरक वितरण देखा। जांच के दौरान तस्वीर साफ मिली। केंद्र प्रभारी किसी भी किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया या नैनो डीएपी लेने के लिए बाध्य नहीं कर रहे थे। कृषि अधिकारी ने वहां मौजूद आधा दर्जन से अधिक किसानों से एक-एक कर बात की। किसानों ने बताया कि उन्हें किसी भी उत्पाद के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था। जो उर्वरक वे मांग रहे थे, वही उन्हें दिया जा रहा था। किसान पूरी तरह संतुष्ट नजर आए।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी आरके वर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से डीएपी और यूरिया के साथ महंगे नैनो उत्पादों की टैगिंग की शिकायतें मिल रही थीं। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अभियान केवल इफको केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में सभी निजी, सहकारी और इफको केंद्रों पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे। नियम विरुद्ध टैगिंग, ओवररेटिंग या कालाबाजारी मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण, जुर्माना और एफआईआर जैसी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed