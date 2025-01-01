Hamirpur News: किसान बनकर इफको केंद्र पहुंचे कृषि अधिकारी, टैगिंग का सच परखा

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उन्होंने करीब ढाई से तीन घंटे तक किसानों की भीड़ में रहकर बारीकी से उर्वरक वितरण देखा। जांच के दौरान तस्वीर साफ मिली। केंद्र प्रभारी किसी भी किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया या नैनो डीएपी लेने के लिए बाध्य नहीं कर रहे थे। कृषि अधिकारी ने वहां मौजूद आधा दर्जन से अधिक किसानों से एक-एक कर बात की। किसानों ने बताया कि उन्हें किसी भी उत्पाद के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था। जो उर्वरक वे मांग रहे थे, वही उन्हें दिया जा रहा था। किसान पूरी तरह संतुष्ट नजर आए।जिला कृषि अधिकारी आरके वर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से डीएपी और यूरिया के साथ महंगे नैनो उत्पादों की टैगिंग की शिकायतें मिल रही थीं। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अभियान केवल इफको केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में सभी निजी, सहकारी और इफको केंद्रों पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे। नियम विरुद्ध टैगिंग, ओवररेटिंग या कालाबाजारी मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण, जुर्माना और एफआईआर जैसी कार्रवाई की जाएगी।