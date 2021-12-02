Hamirpur News: वंचित व जरूरतमंदों की समस्याओं का होगा समाधान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:15 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:15 AM IST
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कुलपहाड़ (महोबा)। दिव्यांग कल्याण समिति की ओर से संगठन विस्तार अभियान के तहत पुरवा और ननौरा गांव में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भारती ने कहा कि समाज के वंचित, जरूरतमंद व पात्र व्यक्तियों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर निस्तारण कराने के प्रयास किए जाएंगे।
वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों, गरीबों, मजदूरों और किसानों ने बैठक में अपनी समस्याओं से संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, शौचालय योजना आदि से जुड़ी समस्याएं सर्वाधिक रहीं। समिति की ओर से लोगों को संबंधित योजनाओं, पात्रता व आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत पुरवा में संगठन का विस्तार किया गया।
इसमें मनोहर लाल को ग्राम पंचायत अध्यक्ष और देवी राजपूत को महासचिव घोषित किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि वह जनसेवा, सामाजिक न्याय व वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कालका प्रसाद साक्षी, पूरनलाल आदि मौजूद रहे।
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वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों, गरीबों, मजदूरों और किसानों ने बैठक में अपनी समस्याओं से संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, शौचालय योजना आदि से जुड़ी समस्याएं सर्वाधिक रहीं। समिति की ओर से लोगों को संबंधित योजनाओं, पात्रता व आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत पुरवा में संगठन का विस्तार किया गया।
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इसमें मनोहर लाल को ग्राम पंचायत अध्यक्ष और देवी राजपूत को महासचिव घोषित किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि वह जनसेवा, सामाजिक न्याय व वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कालका प्रसाद साक्षी, पूरनलाल आदि मौजूद रहे।
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