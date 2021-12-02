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Hamirpur News: बुखार और सीने में दर्द से तीन बुजुर्गों की मौत

Sun, 11 Oct 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:24 AM IST
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Three elderly people die from fever and chest pain.
चित्रकूट। सदर कोतवाली और राजापुर के गांवों में बुखार, सीने और पेट दर्द से तीन बुजुर्गों की मौत हो गई। परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव लेकर घर चले गए।
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सदर कोतवाली के अमानपुर गांव निवासी रघुनाथ जायसवाल (70) को कई दिनों से बुखार व सांस लेने में दिक्कत थी। शनिवार सुबह अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। बेटा हर्षित उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इसी तरह बूढ़ा सेमरवार गांव निवासी देशराज (92) को कई दिनाें से पेट दर्द और बुखार की समस्या थी। शनिवार रात को हालत बिगड़ने पर बेटा गंगा प्रसाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। राजापुर थाना के अमवा निवासी जगत नारायण चतुर्वेदी (72) को बुखार व सीने में दर्द की बीमारी थी। बेटा ओमनारायण बीमार पिता को लेकर जिला अस्पताल गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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