फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Faith will be on display at the Mother's shrine as devotees pay their obeisance.

Hamirpur News: पुष्प वाटिका प्रसंग ने मोहा श्रद्धालुओं का मन

Sun, 11 Oct 2026 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Faith will be on display at the Mother's shrine as devotees pay their obeisance.
फोटो -6- रामलीला मंचन में प्रस्तुति देते कलाकार। संवाद
अतर्रा। रघुनाथ भवन में चल रही रामलीला के चौथे दिन शुक्रवार देर रात नगर दर्शन और पुष्प वाटिका प्रसंग का भावपूर्ण मंचन हुआ। प्रभु श्रीराम के मनोहारी स्वरूप, लक्ष्मण के भाई प्रेम और श्रीराम-सीता के दर्शन ने श्रद्धालुओं को भक्तिरस से सराबोर कर दिया।
विज्ञापन

श्री रामचरित मानस समाज की ओर से आयोजित लीला में महर्षि विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण के मिथिला पहुंचने का प्रसंग दिखाया गया। नगर दर्शन के दौरान दोनों राजकुमारों के दिव्य और सौम्य स्वरूप को देखकर नगरवासी मुग्ध हो गए। कमेटी के महंत ताराचंद्र तिवारी ने बताया कि महर्षि विश्वामित्र की भूमिका बबलू गर्ग, जनक की कमलेश, श्रीराम की मोनू, सीता की पुष्पेंद्र तिवारी और लक्ष्मण की भूमिका सचिन ने निभाई। अध्यक्ष कालका प्रसाद शिवहरे, आचार्य शिवम दीक्षित, बब्बू चौरिहा, सभासद सुधाकर द्विवेदी, कमलेश पटेल, मोनू दुबे आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed