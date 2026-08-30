Hamirpur News: मिट्टी में फिसली बाइक, महिला की मौत

मौदहा। रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए बेटे के साथ बाइक पर अपने मायके जा रही महिला कपसा- बांदा मार्ग पर एक्सप्रेस-वे के पास सड़क पर पड़ी मिट्टी में बाइक फिसलने से मां-बेटे सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।कोतवाली क्षेत्र के सिजवाही गांव निवासी शकुंतला (50) पत्नी मातादीन उर्फ भूरा वर्मा बीते शुक्रवार को रक्षाबंधन के पर्व पर अपने मायके जनपद बांदा के लुकतरा गांव जा रही थी। वह अपने मझले बेटे अजीत के साथ बाइक पर सवार होकर जैसे ही अछरौड़ गांव के आगे एक्सप्रेस-वे के पास पहुंचे कि सड़क पर पड़ी मिट्टी के कारण बाइक अचानक फिसल गई। इससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद बेटे ने जब मां को देखा तो घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। कोतवाल प्रभारी संजय यादव ने बताया कि परिजनों की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद