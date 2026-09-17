Hamirpur News: जिला अस्पताल एवं सीएचसी में जनप्रतिनिधियों किया रक्तदान
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:43 PM IST
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हमीरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बृहस्पतिवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल एवं सीएचसी राठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने रक्तदान कर आमजन से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। मरीजों को फल वितरण सहित शाम को सभी शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों में दीपक जलाए गए।
जिला अस्पताल में सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति, डीएम अभिषेक गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, सीएमओ डॉ. अलका शुक्ला, सीडीओ अरुण कुमार सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं सीएचसी राठ में विधायक मनीषा अनुरागी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आमजन से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का ऐसा पुनीत कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद मरीज के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य जनसेवा की भावना को जनभागीदारी के माध्यम से और व्यापक बनाना है।
इन्होंने किया रक्तदान
जिला अस्पताल में सदर विधायक, सीडीओ, डीडीओ राघवेंद्र सिंह एवं जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदाताओं को डीएम, सीएमओ एवं सीएमएस डॉ. आर एस प्रजापति द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
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जिला अस्पताल में सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति, डीएम अभिषेक गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, सीएमओ डॉ. अलका शुक्ला, सीडीओ अरुण कुमार सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं सीएचसी राठ में विधायक मनीषा अनुरागी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आमजन से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का ऐसा पुनीत कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद मरीज के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य जनसेवा की भावना को जनभागीदारी के माध्यम से और व्यापक बनाना है।
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इन्होंने किया रक्तदान
जिला अस्पताल में सदर विधायक, सीडीओ, डीडीओ राघवेंद्र सिंह एवं जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदाताओं को डीएम, सीएमओ एवं सीएमएस डॉ. आर एस प्रजापति द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
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