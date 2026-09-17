Hamirpur News: 51वीं बार रक्तदान करने पर जिरगाम को मिला सेवा रत्न सम्मान

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हमीरपुर। रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन अयोध्या के तत्वावधान में 13 सितंबर को एक पैलेस में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में कौमी एकता रक्तदान फाउंडेशन के अध्यक्ष जिरगाम सिद्दीकी ने 51वीं बार रक्तदान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय (पवन पांडेय), अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर गिरीश त्रिपाठी ने सिद्दीकी को समाजहित में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सेवा रत्न सम्मान से नवाजा। सिद्दीकी ने कहा कि अयोध्या की पावन धरती पर रक्तदान कर गौरवान्वित हैं और जब तक स्वास्थ्य साथ देगा, नियमित रक्तदान करते रहेंगे। कार्यक्रम में आकाश गुप्ता, आलोक अग्रवाल, प्रो. राजेश चतुर्वेदी, डॉ. अंशु मिश्रा, डॉ. अंजू सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। (संवाद)



फोटो 17 एचएएमपी 21। सेवा रत्न सम्मान प्राप्त करते जिरगाम। स्वयं