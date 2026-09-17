Hamirpur News: पीएम मोदी के जन्मदिन पर मरीजों को बांटे फल

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मौदहा (हमीरपुर)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बुधवार को कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित कर सेवाभाव का संदेश दिया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लालाराम निषाद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मरीजों का हालचाल पूछा गया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। कार्यक्रम में विपिन पांडेय, रामदेव सिंह, सियाराम विश्वकर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे और मरीजों को फल वितरित किए। (संवाद)