Hamirpur News: ई-रिक्शा चालक को कट्टा तानकर गोली मारने की धमकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:44 PM IST
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कुरारा। कस्बे के भौली रोड पर ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट और जानलेवा धमकी का मामला सामने आया है। पडुई गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र रामगोपाल ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे वह ई-रिक्शा में सवारी लेकर कुरारा से गांव लौट रहा था। इसी दौरान भौली रोड पर कुरारा कॉलेज के पास पीछे से आ रहे बाइक सवार एक दबंग युवक ने उन्हें रोका और गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर युवक ने अभद्रता करते हुए मारपीट की धमकी दी और कट्टा तानकर गोली मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। (संवाद)
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