फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Vehicle of Additional In-charge Sub-Registrar hits e-rickshaw; one dead.

Hamirpur News: अतिरिक्त प्रभारी सब रजिस्ट्रार की गाड़ी ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, एक की मौत

Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Vehicle of Additional In-charge Sub-Registrar hits e-rickshaw; one dead.
सरीला (हमीरपुर)। जरिया थानाक्षेत्र में राठ-सरीला मार्ग पर रिगवारा गांव के पास सोमवार दोपहर सफारी की टक्कर से ई-रिक्शा सवार यात्री की मौत हो गई जबकि एक सवारी को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने सफारी को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन

जलालपुर थानाक्षेत्र के रिरुआ बुजुर्ग गांव निवासी रामबाबू गुप्ता (55) सोमवार को ई-रिक्शा से जा रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे रिगवारा गांव के पास पीछे से आई सफारी ने ओवरटेक करते समय ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में रामबाबू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नीरज (28) निवासी टोला राठ घायल हो गए। उन्हें राठ सीएचसी भेजा गया।
विज्ञापन

बताया गया कि सफारी रजिस्ट्री कार्यालय में सब रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सुशील कुमार गुप्ता की है। वह राठ से सरीला लौट रहे थे और उमरिया गांव में दस्तावेजों का मुआयना करने जा रहे थे। सुशील कुमार गुप्ता के अनुसार ई-रिक्शा आगे चल रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

हॉर्न देने के बाद ओवरटेक करने का प्रयास किया तभी ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed