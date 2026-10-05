Hamirpur News: अतिरिक्त प्रभारी सब रजिस्ट्रार की गाड़ी ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, एक की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
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सरीला (हमीरपुर)। जरिया थानाक्षेत्र में राठ-सरीला मार्ग पर रिगवारा गांव के पास सोमवार दोपहर सफारी की टक्कर से ई-रिक्शा सवार यात्री की मौत हो गई जबकि एक सवारी को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने सफारी को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
जलालपुर थानाक्षेत्र के रिरुआ बुजुर्ग गांव निवासी रामबाबू गुप्ता (55) सोमवार को ई-रिक्शा से जा रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे रिगवारा गांव के पास पीछे से आई सफारी ने ओवरटेक करते समय ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में रामबाबू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नीरज (28) निवासी टोला राठ घायल हो गए। उन्हें राठ सीएचसी भेजा गया।
बताया गया कि सफारी रजिस्ट्री कार्यालय में सब रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सुशील कुमार गुप्ता की है। वह राठ से सरीला लौट रहे थे और उमरिया गांव में दस्तावेजों का मुआयना करने जा रहे थे। सुशील कुमार गुप्ता के अनुसार ई-रिक्शा आगे चल रहा था।
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हॉर्न देने के बाद ओवरटेक करने का प्रयास किया तभी ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है।
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जलालपुर थानाक्षेत्र के रिरुआ बुजुर्ग गांव निवासी रामबाबू गुप्ता (55) सोमवार को ई-रिक्शा से जा रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे रिगवारा गांव के पास पीछे से आई सफारी ने ओवरटेक करते समय ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में रामबाबू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नीरज (28) निवासी टोला राठ घायल हो गए। उन्हें राठ सीएचसी भेजा गया।
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बताया गया कि सफारी रजिस्ट्री कार्यालय में सब रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे सुशील कुमार गुप्ता की है। वह राठ से सरीला लौट रहे थे और उमरिया गांव में दस्तावेजों का मुआयना करने जा रहे थे। सुशील कुमार गुप्ता के अनुसार ई-रिक्शा आगे चल रहा था।
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हॉर्न देने के बाद ओवरटेक करने का प्रयास किया तभी ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है।