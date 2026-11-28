विज्ञापन



गांव निवासी जमुना खंगार पुत्र शंभू खंगार शनिवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो गए थे। रात करीब 11 बजे अचानक उनके कच्चे मकान में आग लग गई। आग की लपटें उठतीं देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। विज्ञापन

मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई। इस दौरान मकान में बंधी एक बकरी और भैंस के बच्चे की जलकर मौत हो गई। जलालपुर इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है। गांव निवासी जमुना खंगार पुत्र शंभू खंगार शनिवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो गए थे। रात करीब 11 बजे अचानक उनके कच्चे मकान में आग लग गई। आग की लपटें उठतीं देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई। इस दौरान मकान में बंधी एक बकरी और भैंस के बच्चे की जलकर मौत हो गई। जलालपुर इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

सरीला (हमीरपुर)। जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी डांडा गांव में शनिवार रात एक कच्चे मकान में आग लगने से बकरी और भैंस के बच्चे की जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।