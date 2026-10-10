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Hamirpur News: मरने के इतने तरीके हैं, फांसी से क्यों मरो जहर खाओ

Sat, 10 Oct 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:51 PM IST
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There are so many ways to die; why hang yourself? Just take poison.
राठ (हमीरपुर)। युवक के पत्नी से फोन पर बात करते हुए फंदा लगाकर जान देने के मामले में युवक व उसकी पत्नी की कॉल रिकार्डिंग वायरल है। इसमें युवक की पत्नी उसे मरने के अन्य तरीकों के बारे में बता रही है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल आडियो की पुष्टि नहीं करती है। युवक की मां ने उसकी पत्नी सहित तीन के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है।
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लुधियातपुरा मोहल्ला निवासी प्रदीप कुमार (25) ने बृहस्पतिवार रात फंदा लगाकर जान दे दी थी। शुक्रवार सुबह परिजनों को शव फंदे पर लटका मिला था। युवक की मां रामबाई ने बेटे की मौत की वजह उसकी पत्नी व दो सालियों को बताया है। कहा कि 21 फरवरी को मध्य प्रदेश के हरपालपुर क्षेत्र के इमिलिया गांव की ज्योति से बेटे की शादी हुई थी। बहू दो बार ससुराल आई और चार माह से मायके में थी, जिससे बेटा परेशान रहता था। आत्महत्या वाली रात प्रदीप व उसकी पत्नी ज्योति के बीच की कॉल रिकार्डिंग वायरल है। प्रदीप गले में फंदा डालकर पत्नी को फोटो भेजता है जिस पर वह कहती है कि क्या ड्रामा है यह, मरना है तो दवाई खाओ। कहती है कि यह फांसी का ड्रामा कर रहे तो फांसी तुम्हें बुला कर ही ले जाएगी। प्रदीप कहता है कि जीना किसे है। ज्योति कहती है कि मरने के इतने तरीके हैं उनसे मरो, एक्सीडेंट हो जाओ, फांसी आदमी को बुलाती है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है। वहीं कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।
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