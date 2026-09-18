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हमीरपुर: किस्मत गुटखा पर जीएसटी का छापा, खंगाले जा रहे दस्तावेज, 180 करोड़ की कर चोरी का आरोप, कारोबारी फरार

Fri, 18 Sep 2026 12:58 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 18 Sep 2026 12:58 PM IST
सार

Hamirpur News: मौदहा कस्बे में किस्मत गुटखा के थोक कारोबारी के ठिकाने पर शुक्रवार को लखनऊ से आई जीएसटी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। करीब 180 करोड़ रुपये की विशाल जीएसटी चोरी के आरोप में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया, जबकि भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गया।

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Hamirpur GST raid on Kismat Gutkh documents being scrutinized accused of 180 crore tax evasion
किस्मत गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर जीएसटी का छापा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में किस्मत गुटखा के थोक कारोबारी के प्रतिष्ठान पर शुक्रवार को लखनऊ से आई जीएसटी टीम ने छापा मारा। टीम के पहुंचते ही कारोबारी के प्रतिष्ठान का दरवाजा बंद कर दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई।

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कार्रवाई की भनक लगते ही प्रतिष्ठान का मालिक मौके से फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक, कारोबारी पर करीब 180 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। जीएसटी टीम प्रतिष्ठान में मौजूद दस्तावेज, बिल-बुक, बिक्री और खरीद से संबंधित अभिलेखों की जांच कर रही है।

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जांच पूरी होने पर होगा स्पष्ट खुलासा
करोड़ों रुपये की कथित जीएसटी चोरी से जुड़ी कार्रवाई की खबर फैलते ही कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल जीएसटी टीम की कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही कथित कर चोरी की वास्तविक राशि और अन्य तथ्यों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

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