हमीरपुर: किस्मत गुटखा पर जीएसटी का छापा, खंगाले जा रहे दस्तावेज, 180 करोड़ की कर चोरी का आरोप, कारोबारी फरार

हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में किस्मत गुटखा के थोक कारोबारी के प्रतिष्ठान पर शुक्रवार को लखनऊ से आई जीएसटी टीम ने छापा मारा। टीम के पहुंचते ही कारोबारी के प्रतिष्ठान का दरवाजा बंद कर दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई।

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कार्रवाई की भनक लगते ही प्रतिष्ठान का मालिक मौके से फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक, कारोबारी पर करीब 180 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है। जीएसटी टीम प्रतिष्ठान में मौजूद दस्तावेज, बिल-बुक, बिक्री और खरीद से संबंधित अभिलेखों की जांच कर रही है।